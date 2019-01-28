К соли и молоку могут ввести новые обязательные требования

Вопрос здорового питания обсуждался на прошедшем в пятницу, 25 января, заседании межведомственной рабочей группы по реализации Стратегии повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 года, под председательством вице-премьера Алексея Гордеева.

По итогам заседания вице-премьер поручил «компетентным ведомствам» (кому именно, не уточняется) вместе с научным сообществом определить перечень продуктов, которые должны в первую очередь поступить на полки магазинов в обогащенном витаминами и микроэлементами виде. Речь, в частности, идет об обязательном йодировании соли и обогащении молока витаминами A и D, пишет РБК.

Обеспечение общества здоровым рационом обозначено в майском указе президента, отметил Гордеев.

Обязательного обогащения соли йодом уже не первый год добивается Минздрав. Еще в 2016 году министерство начало разрабатывать законопроект, который предусматривает продажу в России только йодированной соли. По мнению министерства, мера поможет решить проблему с дефицитом йода у населения.