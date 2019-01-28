В потребительскую корзину добавят мяса и рыбы

В новой потребительской корзине должно быть больше мяса, рыбы, творога и яиц. Тогда как количество хлеба, растительных жиров, сахара и соли должно быть снижено. Такие предложения ФИЦ питания и биотехнологии представил Минтруду.

Содержание мяса и мясопродуктов должно быть больше на 5 %, рыбы — на 16 %, творога и яиц — на 14 %, птицы — на 11 %. Кроме того, необходимо увеличить количество овощей и фруктов — на 17 %.

Если предложения ФИЦ питания будут приняты, продуктовый минимум может подорожать на 30 %, пишут «Известия».

При расчетах эксперты следили, чтобы были сбалансированы все нутриенты с учетом необходимой энергетической ценности. Учитывались проблемы, характерные для россиян: диабет, лишний вес и ожирение.

Напомним, нынешняя методология расчета потребительской корзины в целом по РФ действует до 31 декабря 2020 года включительно.

Что туда входит и в каких количествах – можно посмотреть здесь.