Предустановка российских приложений на смартфоны может стать обязательной

ФАС разработала концепцию обязательной предустановки мобильных приложений от отечественных разработчиков на смартфоны, продаваемые в России.
Концепция основана на дорожной карте по развитию конкуренции в различных отраслях экономики, утверждённую Правительством в августе 2018 года.
Концепцией предусмотрены два аспекта:
1. Установление требований к пользовательскому (абонентскому) оборудованию связи по наличию предустановленных отечественных программных продуктов (сервисных приложений) аналогичной функциональности, включая программные продукты;
2. Установление требований к пользовательскому оборудованию связи по обеспечению возможности полной удаляемости предустановленных программ, за исключением сервисных, обеспечивающих функционирование оборудования»,
Предустановка мобильных приложений является самым эффективным каналом «доведения» приложений до конечного потребителя. Предустановка, как самый эффективный канал, приоритетно используется разработчиками операционных систем. Устройства обращаются на глобальном рынке, и российским разработчикам, которые не распространяют свои продукты по всему миру, очень сложно «зайти» в канал предустановки и конкурировать с владельцами мировых операционных систем, передает пресс-служба ФАС.