В России запущена система быстрых платежей

С 28 января в России в тестовом режиме начала работу система быстрых платежей (СБП).

В полноценном режиме платформа заработает 28 февраля. Сначала в системе будут осуществляться только переводы между счетами физических лиц и между счетами одного клиента в разных банках. Со второго полугодия 2019 года в рамках системы можно будет осуществлять переводы денег в адрес госорганов и юридических лиц, то есть клиенты смогут оплачивать налоги, коммунальные услуги, штрафы, а также покупки в интернет-магазинах.

Сначала услуги по денежным переводам в системе быстрых платежей будут оказывать 11 банков — ВТБ, Альфа-банк, Тинькофф Банк, Росбанк, банк «Ак Барс», Газпромбанк, Киви Банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, Райффайзенбанк, СКБ-банк и РНКО «Платежный центр». К системе ЦБ планирует подсоединиться еще 40 банков.

Сбербанк пока не планирует участвовать в СБП, хотя ЦБ РФ уже подумывает над тем, чтобы сделать присоединение к системе обязательным.