В платежки добавят новый код

На прошлой неделе прошел второе чтение законопроект 223147-7, которым запрещаются взыскания денежных средств судебными исполнителями со специальных социальных банковских счетов. Такие счета пока еще не существуют, но появятся после внесения поправок в Гражданский кодекс (законопроект 221778-7).



Работодатели должны будут перечислять на такие счета пособия, в частности на детей, командировочные работникам и другие доходы, указанные в статье 99 Федерального закона «Об исполнительном производстве». Но только в том случае, если работник организации специальный счет откроет.



Для перечисления таких средств на спецсчета будет введен код вида дохода. Порядок его указания в расчетных документах будет устанавливать ЦБ РФ.

За нарушение требований о перечислении денежных средств, указанных в перечне видов доходов, на которые не может быть обращено взыскание предлагается ввести административную ответственность (законопроект 221761-7). Штраф может достигать 50 тыс.рублей.

Все три законопроекта пока не приняты Госдумой и когда вступят в силу, неизвестно.