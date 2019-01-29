Как считать имущественный вычет при продаже квартир, образованных в результате разделения

При продаже недвижимости, которая была в собственности менее трех или пяти лет, физические лица должны заплатить НДФЛ, напоминает ФНС.

На практике возникают ситуации, когда граждане продают принадлежавшие им менее трех или пяти лет квартиры, которые были образованы путем разделения исходной, например, когда ранее приобретенная двухэтажная квартира была разделена на две поэтажно и впоследствии одна из них продана.

Предположим, что физическое лицо приобрело двухэтажную квартиру площадью 100 кв.м за 10 млн рублей и в дальнейшем разделило ее на две по 50 кв.м поэтажно, зарегистрировав право собственности на каждую. Одна из квартир была продана раньше установленного предельного срока владения, к примеру, за 7 млн рублей, в связи с чем налогоплательщик должен задекларировать полученный доход от ее продажи.

При продаже имущества налогоплательщик имеет право на имущественный налоговый вычет по НДФЛ. Его можно заявить в размере полученного дохода от продажи недвижимости, но не более 1 млн рублей, либо уменьшить доходы от продажи квартиры на сумму фактических и документально подтвержденных расходов, связанных с ее приобретением (если такие есть). Налогоплательщик выбирает сам, что ему выгоднее.

В рассматриваемой ситуации расходы на покупку исходной двухэтажной квартиры составили 10 млн рублей. Эта сумма делится пропорционально площади каждой образованной квартиры.

Исходя из этого сумма расходов на приобретение образованной при разделе квартиры составит: 10 млн рублей / 100 кв.м. * 50 кв.м = 5 млн рублей. То есть налогоплательщик при определении налоговой базы сможет уменьшить полученный доход в 7 млн рублей на расходы в 5 млн рублей. Заплатить НДФЛ необходимо с остатка в 2 млн рублей.

Эта позиция согласована с Министерством финансов Российской Федерации и доведена для использования в работе налоговых органов письмом ФНС России от 18.01.2019 № БС-4-11/660@.