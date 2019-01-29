Какую госпошлину надо заплатить за госрегистрацию права на земельный участок СНТ

Согласно подпункту 26 пункта 1 статьи 333.33 НК за государственную регистрацию доли в праве общей собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения уплачивается госпошлина в размере 100 рублей.
Минфин в письме № 03-05-06-03/1110 от 15.01.2019 пояснил, что в случае если земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, относящиеся к имуществу общего пользования, были предоставлены садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам на праве коллективной собственности, то за госрегистрацию общей долевой собственности лицами, являющимися собственниками указанных земельных участков, в соответствии с подпунктом 26 пункта 1 статьи 333.33 НК должна уплачиваться госпошлина в размере 100 рублей каждым сособственником.
В случае если госрегистрация права на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, относящиеся к имуществу общего пользования, осуществляется на ТСН, то за данную регистрацию товариществом должна уплачиваться госпошлина в соответствии с подпунктом 25 пункта 1 статьи 333.33 НК в размере 350 рублей.