Мессенджер «Сбербанк Онлайн» внесли в реестр организаторов распространения информации

Мессенджер сервиса «Сбербанк Онлайн», предоставляющий возможность обмена текстовыми сообщениями, аудио-, фото-, видеоинформацией между клиентами банка, внесен в реестр организаторов распространения информации Роскомнадзора. Как пишет РБК, на это обратил внимание портал «Роскомсвобода».

По российскому законодательству попавшие в реестр организаторы распространения информации (ОРИ) обязаны собирать, хранить и предоставлять ФСБ и другим уполномоченным госорганам данные о действиях пользователей, включая содержимое переписок.

Согласно данным реестра, мессенджер «Сбербанка Онлайн» был внесен в реестр 25 января 2019 года под номером 175-PP. Организатором распространения информации указан ПАО «Сбербанк», в реестр внесены два адреса: messenger.sberbank.ru и online.sberbank.ru.

В Сбербанке РБК заявили, что в соответствии с законом ОРИ «обязан подать уведомление для включения в специальный реестр на основании требования Роскомнадзора, что банк и сделал в отношении «Сбербанк Онлайн». «Банк осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и в интересах своих клиентов. Финансовая информация клиентов и их персональные данные защищены законодательством», — заявили в пресс-службе компании.

Реестр организаторов распространения информации в интернете существует с 2014 года. На данный момент в нем более 100 ресурсов, среди них — Telegram, сайт «Хабр!», соцсеть «ВКонтакте», почта Mail.Ru, Rambler, Yandex и другие сервисы.