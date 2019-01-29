Какие купюры чаще всего подделывают

В прошлом году ЦБ выявил фальшивых купюр почти на 150 млн рублей, из которых свыше 138 млн пришлось на пятитысячные. Практически все подделки были изготовлены способом струйной печати.

Новыми фальшивками, выявленными в 2018 году, стали поддельные купюры 2000 и 200 рублей, пишут «Известия».

41% из числа выявленных в прошлом году ненастоящих купюр номиналом 2000 рублей банки самостоятельно обнаружили и передали в органы внутренних дел. Более 58% поступило на экспертизу в ЦБ в качестве сомнительных, 1% был выявлен при обработке денежной наличности в учреждениях регулятора.

Тысячные купюры стали интересовать фальшивомонетчиков намного меньше: число таких подделок в 2018 году снизилось почти вдвое, до 9,3 тыс. штук.