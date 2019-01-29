Налоговики «рейдят» гостиничный бизнес

Астраханское УФНС проводит рейды по объектам гостиничного бизнеса совместно с миграционными службами и Роспотребнадзором. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления.

Рейды проводятся в целях предотвращения правонарушений налогового и миграционного законодательства, а также нарушений в сфере защиты прав потребителей при оказании «гостиничных» услуг.

Представители ведомств информируют налогоплательщиков, осуществляющих «гостиничный бизнес», об изменениях в законодательстве, об обязанностях, возникающих при осуществлении предпринимательской деятельности. Налогоплательщикам вручаются памятки, содержащие необходимую и полезную информацию, в том числе о применении контрольно-кассовой техники, о сроках уплаты имущественных налогов физическими лицами, о «Личном кабинете налогоплательщика», о сроках представления информации в региональное Управление по вопросам миграции, при заселении в гостиницу граждан, о полноте информации, размещенной на «Уголке потребителя».

Заметим, что слово «гостиничных» взято в кавычки не редакцией «Клерка», а налоговиками. Поэтому кого именно они имеют ввиду, не очень понятно.