В Италии снизили пенсионный возраст

Президент Италии Серджо Маттарелла в понедельник подписал декрет-закон, вводящий в Италии так называемый гражданский доход, а также предлагающий новый порядок выхода на пенсию, пишет «Интерфакс».

Гражданский доход — выплаты до 780 евро в месяц, которые правительство Италии намерено предоставлять самым бедным слоям населения. Для того, чтобы получать этот доход, граждане должны как минимум восемь часов в неделю уделять общественным работам, представлять свидетельства того, что они ищут работу, а также принять одно из трех первых предложений по работе.

Также нормативный акт включает в себя так называемую «квоту 100». Эта реформа позволит гражданам Италии выходить на пенсию в 62 года при наличии 38 лет трудового стажа. Сейчас большинство жителей Италии могут выйти на пенсию лишь в возрасте 67 лет.

При этом итальянцы, как и прежде, смогут выходить на пенсию вне зависимости от возраста, если их трудовой стаж составил 42 года и 10 месяцев для мужчин и 41 год и 10 месяцев для женщин.