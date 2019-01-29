ВТБ создает собственную цифровую экосистему

Банк ВТБ намерен разработать стратегию развития партнерских платформ, которая подразумевает создание цифровой банковской экосистемы, следует из материалов ВТБ, размещенных на сайте госзакупок. Банк готов заплатить 158 млн руб. (максимально возможная сумма) за информационно-консультационные услуги в этой сфере, говорится в документе. Одновременно ВТБ закажет разработку стратегии банка на 2019–2022 годы с максимальной стоимостью 320 млн руб, пишет РБК.

Нанимаемый банком консультант должен будет проанализировать:

опыт развития партнерских платформ (экосистем) в России и мире, включая финансовые организации и технологические компании;

потенциал экосистем, которые создают ключевые конкуренты ВТБ в России, — Сбербанк, Газпромбанк, Альфа-банк;

основные бизнес-модели и типы инициатив, реализуемых банками для развития своих экосистем.

Участник конкурсной закупки также должен будет определить для ВТБ основные предпосылки для применения инновационных банковских продуктов и площадок, а также проработать перечень основных задач и подходов к их выполнению.

Cейчас в рамках собственной стратегии экосистему развивает крупнейший российский банк — Сб​ербанк. К 2020 году банк должен трансформироваться в универсальную технологическую компанию и может стать конкурентом Google, Amazon и Alibaba.

В частности, в Сбербанке создана дирекция SberX, которая будет координировать развитие экосистемы совместно с другими бизнес- и функциональными блоками банка, компаниями, входящими в группу Сбербанка, а также другими компаниями-партнерами, писал ранее РБК.

В экосистему Сбербанка уже входит более 20 компаний по основным направлениям: электронная коммерция («Яндекс.Маркет»), медицина (DocDoc), телекоммуникации («Сбербанк Телеком»), облачные технологии (SberCloud), коммуникации (Dialog), идентификация (VisionLabs), лайфстайл («Фудплекс»), сервисы для оптимизации бизнес-процессов («Эвотор», «Интеркомп») и другие.