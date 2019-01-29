Малый бизнес страдает: вот такие новости из США

Очередная порция новостей «оттуда».

?800 000 государственных работников не получат свою вторую зарплату за этот месяц, а правительство США не работает уже 35-ый день, сообщает Axios.

Из-за того, что федеральные работники не получают свои честно заработанные деньги (мы не считаем подрядчиков, которым никогда не заплатят за этот вынужденный отпуск), окружающий бизнес начинает страдать, что, конечно же, выльется в большие проблемы для всей экономики США.

Детали: владелец магазина в Филадельфии, обслуживающего в основном чиновников, рассказал KYW Newsradio, что работникам-то когда-нибудь заплатят, а вот бизнесам — нет.

«Негативные последствия очень скоро ударят по маленьким предприятиям, в том числе и потому, что они не могут получить бизнес-кредиты», — генеральный директор банка Huntington Bancshares Стив Стейнор (Stephen Steinour) для WashPost.

АР отсчитывается: «Сложно сказать, насколько большие убытки последуют за этим событием, потому что сам государственный коммерческий отдел тоже закрыт.

Суть: «Устойчивое снижение настроений повышает вероятность дальнейшего снижения потребительского спроса в ближайшей перспективе», — говорят экономисты из Bank of America для Bloomerang.

Картина такова, что 40% взрослых американцев не имеют даже 400 долларов «на черный день», согласно статистике на 2018 год.

Теперь представьте, что «черный день» внезапно настал: вам уже два раза не заплатили, не смотря на то, что вы хорошо выполняете свою работу.

А теперь представьте, как изменятся ваши экономические привычки, когда вы вернетесь к работе и вам все-таки заплатят.

Те же экономисты из Bank of America говорят: «Потерянный уровень потребления скорее всего не будет полностью восстановлен, из-за того, что люди станут гораздо более осторожными в своих тратах».

Что дальше: два сенаторских законопроекта, попытавшихся заново открыть правительство, сегодня провалились.