Налоговики напоминают об отмене пониженных ставок взносов

В 2019 году изменился состав плательщиков, применяющих пониженные ставки страховых взносов. Об этом еще раз напоминают налоговики, на этот раз Сахалинской области

С 1 января утратили право на применение пониженных тарифов страховых взносов плательщики:

применяющие упрощенную систему налогообложения, основные виды экономической деятельности которых поименованы в подпункте 5 пункта 1 статьи 427 Кодекса;

индивидуальные предприниматели, применяющие патентную систему налогообложения;

налогоплательщики единого налога на вмененный доход - аптечные организации (индивидуальные предприниматели), имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность.

Указанные плательщики страховых взносов, начиная с отчета за первый квартал 2019 года, представляют расчеты по страховым взносам с указанием кода тарифа плательщика «01» и соответствующего кода категории застрахованного лица и исчисляют страховые взносы по тарифам: в ПФР - 22% (с базы в пределах предельной величины), 10% (с базы свыше предельной величины), в ФСС – 2,9%, в ФОМС – 5,1%.

Действие пониженных тарифов страховых взносов продлено до 2025 года для некоммерческих организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения и осуществляющих в соответствии с учредительными документами деятельность в области социального обслуживания граждан, научных исследований и разработок, образования, здравоохранения, культуры и искусства и массового спорта, и благотворительных организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения.