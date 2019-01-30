Что изменилось в проверках бизнеса

Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 19.01.2019 №35-р, изменяющее список информации, которую контрольно-надзорные органы могут получать при организации и проведении проверок юрлиц и ИП без запроса такой информации у проверяемых лиц.

Список дополнен ещё 48 позициями. Это документы и сведения, находящиеся в распоряжении 26 федеральных органов исполнительной власти, в том числе Минфина, Минпромторга, МВД, ФСБ, МЧС, Роспотребнадзора, Ростехнадзора, Росприроднадзора, Росрыболовства, Рособрнадзора.

Например, копии аудиторских заключений о бухотчетности организаций, в уставных капиталах которых доля госсобственности составляет не менее 25 %, будет предоставлять Росимущество, выписку из реестра операторов, осуществляющих обработку персональных данных – Роскомнадзор.

Расширение списка позволит снизить административные издержки субъектов предпринимательской деятельности, так как им при проведении проверок не придётся предоставлять документы и информацию, уже имеющиеся в распоряжении государственных органов, отметили в кабмине.