Клиенты ЦЗН смогут оценить обслуживание

Изменить модель работы службы занятости населения планируется в рамках реализации нацпроекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости».

ЦЗН должны стать единой современной и удобной площадкой, где люди смогут получить все необходимые им услуги в сфере занятости, в том числе в электронном виде.

«В настоящее время в соответствии с поручением правительства мы разрабатываем единые требования к организации деятельности органов службы занятости, на основании которых в этом году в 16 пилотных регионах будут созданы модельные центры занятости», – пояснил руководитель Роструда Всеволод Вуколов.

Одним из показателей, который планируется достичь при реализации мероприятий по модернизации службы занятости населения, является увеличение доли удовлетворенности клиентов службы до 70 %, для чего планируется создать систему оценки качества оказания госуслуг.