Бедных будет меньше в два раза

Важным направлением работы Минтруда его глава Максим Топилин назвал снижение уровня бедности в два раза и уменьшение численности граждан, которые имеют доходы ниже прожиточного минимума.

«Мы исходим из того, что нам нужно отработать на местах технологию создания портрета семей, которые имеют доходы ниже прожиточного минимума, – рассказал глава ведомства. – На первом этапе важно понять семьи, чьи доходы на душу населения ниже прожиточного минимума, не статистически, – пояснил министр. – Важно понять в каждом регионе, какая семья, кто и по каким причинам имеет такие доходы».

По словам Максима Топилин, в различных регионах ситуации, из-за которых семьи оказались в подобной ситуации, будут разными. «Мы попытаемся на примере ряда регионов этот подход отработать. У нас существует масса инструментов, в том числе программа социальных контрактов, переобучение, которое мы проводим в субъектах РФ», – сказал он на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике

При этом Топилин уточнил, что задача снизить уровень бедности в стране стоит не только перед Правительством. «Каждый губернатор должен понимать, что в два раза бедность должен сократить и он», – подчеркнул он.