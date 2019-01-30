Новое программное обеспечение ФНС рисует налоговые долги из воздуха

Проблемы с новым программным обеспечением в налоговых инспекциях не прекращаются. Каждый день приносит новые сюрпризы налогоплательщикам. И они обсуждаются бухгалтерами в Красном уголке бухгалтера на Фейсбуке

Но одна тема, созданная сегодня, показывает, что абсурдность ситуации дошла до предела. В личных кабинетах граждан, являющихся ИП, произошла путаница. Предпринимательские налоги начисляются в кабинете физлица, а уплаты попадают в кабинет ИП. Вот что пишет Наталья:

«Не знаю плакать или смеяться... Сдала еще 09.01.2019г. декларацию УСН по ИП за 2018г. через сбис эо (все протоколы положительные). Знаете, что она сдается до 30.04.2019 и с этим же сроком оплаты. Оплатила сразу.

Внимание!

Начинается самое интересное. Налоговая посадила декларацию на лицевой счет физического лица, а оплату на лицевой счет ИП! И теперь каждый день в личном кабинете на сайте налог.ру у физика! по этой декларации начисляются пени , за неуплату!! Вдумайтесь только, среди имущества висит УСН и начисляются ПЕНИ! Я бы и знать не знала, если бы клиенту не стали слаться письма с госуслуг об имеющейся задолженности по УСН за 2018год!!»

Т.е. мало того, что начисления налога попало не в тот кабинет, по нему еще и пени взимаются, хотя срок уплаты истекает 30 апреля.

И как оказалось, это не единственный случай путаницы.

Недоимка видна через госуслуги, там же видны и пени. При этом протокол о сдаче РСВ до сих пор не получен.

О появившихся ниоткуда долгах по УСН у физлиц (даже при том, что сдана нулевая декларация), пишут и другие участники группы.

Еще сильнее «влип» ИП, плативший НДФЛ за работников. Поскольку на программные проблемы наложилась еще и безграмотность работников налоговой. Об этом рассказала Валентина:

Налоговики настаивают, что ИП должен ставить 09, не взирая на то, что он налоговый агент. Ипридется ехать в ИФНС, чтобы разбираться с этим вопросом. И это тоже возмущает бухгалтеров

«Самое интересное..это теперь мы! налогоплательщики должны звонить, писать в ифнс и слезно просить разобраться и исправить..Кто там работает?», — восклицает автор темы Наталья.

Проблемы с программным обеспечением ФНС начались с конца декабря, когда начался переход на АИС3. Отчетность не принимается, налоговые платежи программа не видит. Однако стабильно начисляют пени и выставляют требования на давно уплаченные налоги и взносы. Бухгалтеры опасаются, что требованиями дело не ограничится, дойдет до блокировки счетов.

При всем при этом ФНС хранит полное молчание. Никаких пояснений и тем более извинений на сайте налоговой службы нет. Что не удивительно: зачем же признавать собственные ошибки, если глава ФНС регулярно отчитывается руководству страны о достижениях в части электронных услуг и прочим новым технологиям?