Система быстрых платежей заработает в магазинах уже в этом году

Ну придут, так их можно и не брать. Не распознаешь с первого взгляда - так есть испытательный сро...
Ха, 18 ИФНС по Москве все пофигу!!!! Даже на Кремлин на них жаловались, там вообще непробиваемые...
Ну придут, так их можно и не брать. Не распознаешь с первого взгляда - так есть испытательный сро...
Вода текла ночью. Утром была вызвана "аварийка", и дальше уже специально обученные люди занималис...
Самое страшное, что эти дети "яжматерей" скоро начнут выходить на работу. Уже приходят эти инфант...
А почему мэр на велосипеде, а у нас на бронекатере с мигалками? Почему там он школу раскапывает, ...
я правильно понял, что сейчас мне не надо налог платить, т.к. он идет в зачет оплаченным пенсионн...
Не путайте, пожалуйста, "не сорить самому" и "убирать за кем-то". Кидать бумажки на пол нельзя ни...
Интересная ситуация. На мой взгляд надо было оперативно вывести всех из помещения, потом узнать ч...
При чем здесь зарплаты и совместный труд детей? Кого-то "обобрали до нитки" - поэтому его ребенку...
Эмм, вообще-то я - директор ?
Спасибо, я хотела примерно то же самое сказать, но у Вас это получилось гораздо твёрже, чётче и л...
А воплей "я же матерей", которые против любого труда в школе для детей я никогда не понимала. А о...
По данной ситуации. Если школу всю завалило и усилий коммунальных служб не хватаетА почему, собст...
Ооох..... товарищ, Вы марсельезы начитались, не иначе((( В какую ряху посмотреть? кто нас подпу...
Вы пользовались калькулятором? Он ведь сделан для того, чтобы рассчитать сумму к уплате. Не бывае...
Прежде всего, Россия не Европа, потому, что в европах мэр города в случае стихийного снегопада, о...
От системы налогообожения бухучет не зависит. О том, кто и как может применять ФСБУ, в нем самом ...
Это замечательно. Директор тоже пошел убирать? Или, как в обсуждаемом случае, послал кого, а сам ...
Если ходят тысячи из миллионов, то толку не будет, а вот когда хотя бы десятки тысяч, то конечно ...
Феерическая чушь. Прежде всего, Россия не Европа, потому, что в европах мэр города в случае стихи...
ananasik-s, да, старый форум не будем закрывать
Самое интересное..это теперь мы! налогоплательщики должны звонить, писать в ифнс и слезно просить...
Да-да, мы все умрем. В говнище.Советовать обратиться в архив или в суд (недавно саму приглашали в...
Вот поэтому Россия не европа. Потому, что 90% перешагнет или обойдет. А когда те же 90% не бубнят...
вот именно поэтому профессор Преображенский и шел мыть парадную!
вот вроде всё по делу сказано - но картинка рисуется кошмарная, как в говнище-то жить.
Знаете, я бОльшую часть жизни делала что-то полезное для людей, по мере возможности :) Родное го...
и даже создавать новые темы есть возможность
иметь копию в надежном месте вне офиса и сервера
да любой косяк налоговой приводит к разрывам у организации.. потом не отмоешься..Весь мозг налого...
Почему в Саратове нет снегоуборочной техники, чтобы убирать около муниципальных учреждений, лучше...