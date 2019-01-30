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Система быстрых платежей заработает в магазинах уже в этом году

Россияне смогут воспользоваться системой быстрых платежей в магазинах в августе 2019 года, когда начнутся первые тесты в торговых сетях.

Об этом «Известиям» рассказал президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. Покупатели получат возможность заплатить за товары с помощью простого идентификатора — QR-кода или номера телефона. Все входящие в ассоциацию компании предоставят покупателям новый сервис.

Что такое Система быстрых платежей и какие банки принимают в ней участие.

Какими будут тарифы при оплате товаров в магазине, пока неизвестно.

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