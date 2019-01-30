Система быстрых платежей заработает в магазинах уже в этом году

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Юлия Самусева Ха, 18 ИФНС по Москве все пофигу!!!! Даже на Кремлин на них жаловались, там вообще непробиваемые... Новое программное обеспечение ФНС рисует налоговые долги из воздуха

Wern Ну придут, так их можно и не брать. Не распознаешь с первого взгляда - так есть испытательный сро... В Саратове уволили чиновницу, отправившую учителей убирать снег в мороз

Wern Вода текла ночью. Утром была вызвана "аварийка", и дальше уже специально обученные люди занималис... В Саратове уволили чиновницу, отправившую учителей убирать снег в мороз

РюмкаБезысходности Самое страшное, что эти дети "яжматерей" скоро начнут выходить на работу. Уже приходят эти инфант... В Саратове уволили чиновницу, отправившую учителей убирать снег в мороз

РюмкаБезысходности А почему мэр на велосипеде, а у нас на бронекатере с мигалками? Почему там он школу раскапывает, ... В Саратове уволили чиновницу, отправившую учителей убирать снег в мороз

stas26 я правильно понял, что сейчас мне не надо налог платить, т.к. он идет в зачет оплаченным пенсионн... Расчет платежей для налога УСН 6%

VikaV2193 Интересная ситуация. На мой взгляд надо было оперативно вывести всех из помещения, потом узнать ч... В Саратове уволили чиновницу, отправившую учителей убирать снег в мороз

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Natali Kr А воплей "я же матерей", которые против любого труда в школе для детей я никогда не понимала. А о... В Саратове уволили чиновницу, отправившую учителей убирать снег в мороз

VikaV2193 По данной ситуации. Если школу всю завалило и усилий коммунальных служб не хватаетА почему, собст... В Саратове уволили чиновницу, отправившую учителей убирать снег в мороз

Над.К Вы пользовались калькулятором? Он ведь сделан для того, чтобы рассчитать сумму к уплате. Не бывае... Расчет платежей для налога УСН 6%

mityai Прежде всего, Россия не Европа, потому, что в европах мэр города в случае стихийного снегопада, о... В Саратове уволили чиновницу, отправившую учителей убирать снег в мороз

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ale96433132 Если ходят тысячи из миллионов, то толку не будет, а вот когда хотя бы десятки тысяч, то конечно ... В Италии снизили пенсионный возраст

РюмкаБезысходности Вот поэтому Россия не европа. Потому, что 90% перешагнет или обойдет. А когда те же 90% не бубнят... В Саратове уволили чиновницу, отправившую учителей убирать снег в мороз

ВВбух вот вроде всё по делу сказано - но картинка рисуется кошмарная, как в говнище-то жить. В Саратове уволили чиновницу, отправившую учителей убирать снег в мороз

Nаdine Знаете, я бОльшую часть жизни делала что-то полезное для людей, по мере возможности :) Родное го... В Саратове уволили чиновницу, отправившую учителей убирать снег в мороз

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