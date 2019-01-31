В декларацию по НДС внесены изменения

ФНС внесла изменения в декларацию по НДС. Приказ от 28.12.2018 № СА-7-3/853@ опубликован на портале правовых актов 29 января.

Изменения связаны в первую очередь с повышением ставки НДС. Но кроме этого, учтены и другие изменения: появление системы "такс фри", обязанность исчислять НДС налоговыми агентами при реализации лома и др.

Изменились также форматы декларации, сведений из книг покупок и продаж, из журналов учета счетов-фактур.

Приказ вступает в силу по истечении 2 месяцев со дня опубликования и применяется начиная с подачи декларации за I квартал 2019 г. Стоит отметить, что ФНС чуть не опоздала с приказом, поскольку для вступления в силу новой формы с первого квартала, она должна была быть опубликована не позднее 31 января.