Два банка из топ-300 лишились лицензий

С сегодняшнего дня отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК» (г. Нижний Новгород - 276 место в банковской системе РФ).

Кроме того, без лицензии остался еще один банк - ПАО «Камчаткомагропромбанк» (г. Петропавловск-Камчатский - 297 место в банковской системе РФ), сообщает пресс-служба ЦБ.

В деятельности ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК» установлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в ПОД/ФТ в части необходимости своевременного выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и представления полной и достоверной информации в уполномоченный орган.

Кроме того, ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК» было вовлечено в проведение сомнительных транзитных операций.

ПАО «Камчаткомагропромбанк» осуществляло кредитование юридических и физических лиц, в том числе связанных с банком. Более 70% кредитного портфеля банка сформировано сомнительной и проблемной ссудной задолженностью.

В деятельности ПАО «Камчаткомагропромбанк» прослеживались признаки недобросовестных действий руководства по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков.