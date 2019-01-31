При оценке бедности обратят внимание на женщин с детьми

С 2020 года Росстат планирует проводить исследования уровня бедности в России по модернизированной методике, передает РБК.

«Росстат планирует дополнить выборку теми категориями, которые сейчас не представлены в исследовании. Например, женщины с детьми до 6 лет», — сообщили в Минтруде. Подготовительные мероприятия по переходу на новую методику будут завершены в этом году.

Модернизация методики может повысить общий показатель количества бедных в стране, предупредила директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева. «Из всех семей с детьми эта категория наиболее уязвима», — подчеркнула она.

Включение в выборку женщин с детьми до шести лет связано с тем, что эта категория находится в группе риска бедности, объяснила Малева.



Напомним, Минтруд запустил пилотные проекты в восьми регионах для анализа главных причин бедности россиян и разработки универсальных механизмов в борьбе с ней.