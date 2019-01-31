Узнайте сколько банков потеряет лицензию в 2019 году

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подготовило новый прогноз о том, как изменится банковский сектор в 2019 году, пишет «КоммерсантЪ».

В прошлый раз рейтинговое агентство ожидало, что с рынка в 2018 году уйдут 60 банков. Прогноз оказался точным: лицензии отозвали у 57 банков, еще семь добровольно покинули рынок, полностью расплатившись по обязательствам, а ряд банков объединились с другими. В результате к началу 2019 года в секторе осталось 440 банков. По мнению агентства, в 2019 году рынок покинут еще более 50 банков, в том числе за счет добровольной сдачи лицензий, а также сделок M&A.

Банки, которые могут покинуть рынок, агентство делит на три категории. В первую входят банки, которые проводят значительный относительно своего баланса объем клиентских операций и, как следствие, несут повышенные риски, связанные с соблюдением законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем (115-ФЗ). Ко второй категории относятся банки, проводящие высокорискованную кредитную политику. Кредитный портфель таких банков может быть представлен заведомо невозвратными кредитами. Третья категория — это банки, которые сдадут лицензию добровольно ввиду отсутствия перспектив развития бизнеса.

Бенефициарами сокращения числа игроков на рынке станут в основном госбанки и в меньшей степени — крупные частные банки. В итоге доля банков из топ-30 к концу года может увеличиться еще на 1–2 процентных пункта и приблизиться к 90%, говорится в исследовании.