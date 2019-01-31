Глава ФНС похвастался центрами обработки данных

Руководитель ФНС России Михаил Мишустин посетил недавно открытое отделение налоговой инспекции (ТОРМ) в Лобне. Об этом сообщила пресс-служба налогового ведомства.

Мишустин не ограничился общением с главой города, он провел открытый урок в школе №7. Он рассказал ребятам об истории налогообложения в России, напомнил, что ещё 25 лет назад в стране было 50 налогов – сейчас всего 17.

Сбалансировать систему и выйти на новый, цифровой, уровень оказания услуг удалось благодаря созданию Центров обработки данных, заявил глава ФНС.

«Цифровая трансформация предъявляет совсем другие требования. Сегодня обработка информации происходит быстро, и данные становятся активом. Ежегодно 75 млн деклараций, примерно 15 млрд счетов-фактур, которыми обмениваются юридические лица, покупая товары или услуги, 150 млн человек у нас стоит на учете - все это Big data, которая является основой развития налогового администрирования. У нас два Центра обработки данных в Дубне и Нижнем Новгороде, где эти данные обрабатываются», - отметил Мишустин.

О том, что уже более месяца программы налоговой не работают в нормальном режиме, а в личных кабинетах налогоплательщика бардак, главе ФНС вероятно не сообщали.