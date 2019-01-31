В Госдуме допускают отключение России от Интернета

Отключение России от интернета является одним из возможных вариантов усиления давления Запада на Россию, заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

«Растущая международная напряженность, раздающиеся со стороны Запада высказывания о необходимости усиления давления на нашу страну вынуждают задуматься о дополнительных мерах по защите суверенитета Российской Федерации в киберпространстве, особенно принимая во внимание тот факт, что отключение России от глобальной сети является одним из возможных вариантов эскалации (ситуации)», - цитирует РИА Новости слова Левина.

Напомним, в декабре 2018 года в Госдуму внесли законопроект, направленный на защиту устойчивой работы интернета в России в случае возникновения угрозы его функционированию из-за рубежа. В I чтении законопроект может быть рассмотрен в феврале.