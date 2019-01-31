Как настроить уведомления в новом форуме «Клерка»

В январе на «Клерке» был запущен новый форум. О том, какие удобные «фишки» есть в новом форуме и что будет со старым форумом, мы рассказывали накануне в материале «Новый форум «Клерка» становится лучше».

Сегодня расскажем, как в новом форуме настроить уведомления.

Сейчас в новых темах ставится по умолчанию режим: "Наблюдать". Наблюдать - это один из четырех режимов подписки на уведомления. Дело в том, что у каждой темы режим уведомлений можно настроить вручную. Посмотрите все режимы на скриншоте:

Кроме того, режим уведомлений разделах форума можно настроить по разному. Это делается в настройках самого раздела. Например ,в разделе эта кнопочка вот тут: Бухгалтерия: