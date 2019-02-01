В трудовую книжку не вносится запись о временном переводе

Но, на всякий случай я исправил ))
Вот хотя бы один судебный инцидент будет тогда посмотрим результативность.А сейчас даже записи "м...
Штрафуют не за то, что отчетность раньше утверждена. Нет такой статьи в КоАП. И общих собраний у ...
Однако в случае одного учредителя не может быть санкций по обсуждаемому тут пункту. Потому что не...
Ох ты ж *падшая женщина*. А я только вчера отправила бух.отчётность по "пустой" ООО-шке с одним у...
Антимонгольский хорош, оч.напоминает налоговую службу ЭсШэА
А что-то мешало раньше работников в ИП перевести? Кстати, с женой вариант плохой, ФНС в курсе, кт...
Матерь Божия, какой уууужас.... а нельзя поставить работнику в табеле 8 часов "просто так", по до...
А на картинке специально написано не верно Ростат?
Кто это вы такие??? С этими лозунгами о том, что вот кто то живет на наши налоги не работает. Бл...
Допустим я работодатель нанимаю свою жену на работу.Жена же заключает договоры с моими бывшими ра...
Это Надежда вам сюрпризы от окупантов под названием ООО РФ))))
Я уже больше года при увольнении беру расписку, что все доки (перечислены все) получил бывший ра...
Вот и открылись наши истинные правители. При переводе с рептилоидного переводчик ошибся человечес...
Импортозамещение же. Заместили импортом.
Как проверяющие докажут, что документы НЕ выдавались?
Лет ми спик фром май харт
Шедеврально, я считаю. Какие еще сюрпризы нам преподнесет цифровизация по мишустински? ))
Последствия ЧС должны ликвидировать МЧС с возможным привлечением армии. Если правительство РФ не ...
Допустили идиотов инициативы строчить. Если ему не повезло с работодателем, который за всех решае...
Вопросы снег не уберут. На данный момент ситуация можно сказать катастрофичная.
В Саратове не было аварии и не было стихийного бедствия.На самом деле в Саратове давно практическ...
Главное-Настройки-Налоги и отчеты-НДС-Порядок регистрации сч-ф на аванс-Не регистрировать сч-ф на...
но КНДР - это Северная Корея
Миллионов или миллиардов?
Ежегодно 75 млн деклараций, примерно 15 млрд счетов-фактур, которыми обмениваются юридическ...
А есть в 1С галочка которое отменит самопроизвольное начисление?
Раньше такого не было,всегда такое было. Оплата в последние дни квартала формирует аванс в этом к...
У меня были поступления на расчетный счет 29.12.2018, по правилам счета-фактуры на аванс я могу в...
Что касается КНДР, там работает не интернет, а замкнутый интранет, не связанный с&...
Обсуждали уже это. Нет лидера или группы.
Интересно, можно ли это будет как-то обходить?.. В декабре новости писали что да, будет ближе к К...
Давайте создавать профсоюз!
Да не намекнуть, а прямым текстом бы сказать...