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В трудовую книжку не вносится запись о временном переводе

Если работник временно переводится на новую должность, то в трудовую книжку запись о работе по указанной должности не вносится. Об этом напоминает Роструд.

В трудовую книжку работника вносятся записи только о постоянных переводах на другую работу.

 

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