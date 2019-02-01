ЦБ признал, что банки переусердствовали в отказах проводить платежи клиентов

Растущее число клиентов банков, пострадавших из-за отказа в проведении операций, смутило даже Центробанк, который сам требовал от банкиров ужесточать контроль, пишут «Ведомости».

Очевидно, что необходимо менять действия ЦБ — чтобы не возникало чрезмерного давления на добросовестных клиентов, признала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече с банками, организованной ассоциацией «Россия». По ее словам, ЦБ и Росфинмониторинг планируют пересмотреть признаки сомнительных операций и сократить перечень оснований для отказа в их проведении. Черный список компаний и людей, которым банки уже отказали в обслуживании из-за подозрений в легализации доходов, будет пересмотрен.

Сами банки должны внимательно относиться к клиентам, а не слепо применять формальные критерии, призвала Набиуллина. В ноябре 2017 г. ЦБ даже выпустил методические рекомендации, призывая банки комплексно анализировать действия клиента, прежде чем отказать в операции. Сейчас ЦБ думает о создании сервиса проверки компаний на соблюдение антиотмывочного законодательства, рассказала Набиуллина, подобный опыт есть в Сингапуре.

Бизнес столкнулся с огромной проблемой – власти требуют от банков, чтобы они наравне с ними осуществляли контроль над всеми операциями клиентов, негодует владелец сети кофеен Алексей Петропольский: «В результате банк вынужден закручивать гайки всем без исключения».

Информацию обо всех отказах банки направляют в Росфинмониторинг, откуда она поступает в ЦБ. Регулятор формирует списки отказников и рассылает их во все банки, об обновлении списков становится известно в течение недели. Первый раз такие списки российские банки получили в июне 2017 г., в них вошла информация с января 2016 г.

Клиент может обжаловать решение о включении его в черный список сначала в банке, затем в созданной весной 2018 г. межведомственной комиссии и в суде. Но клиент не всегда знает, в какой банк обращаться за реабилитацией, кто и за что включил его в список, признает топ-менеджер крупного банка. К середине сентября 2018 г. банки реабилитировали более 6400 клиентов. Сколько всего клиентов в черном списке, Росфинмониторинг не раскрывает.

На реабилитацию бизнеса уходит много времени – случается, что компании по полгода не могут добиться разблокировки средств и получить возможность открывать новые счета.