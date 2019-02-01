Хау ду ю ду: из ФНС посыпались требования на английском языке

Новые программы ФНС продолжают изумлять бухгалтерское сообщество. Сегодня в Красном уголке выложили требование на английском языке, полученное ТКС. Вернее, на смеси английского и русского.

Оказалось, что это не единичный случай и такие послания от налоговиков получили многие организации.

«Мы позвонили в налоговую, ответила девушка, злая как сто чертей)) Видимо мы не первые с таким вопросом», — делится с коллегами Ирина.

Требование выставлено на уже уплаченный НДФЛ, рассказала автор темы. Поэтому, несмотря на комичность ситуации, организация может поиметь неприятности из-за того, что налоговики по прежнему не видят в своей программе январские платежи.

Впрочем, наших бухгалтеров уже ничем не испугаешь и поэтому в группе предлагают отписаться в ИФНС в их стиле:

«Уважаемые сэры и леди, WTF?????????», с приложением вот этого скана.

Не обошлось в обсуждении и без сарказма:

«Вот так сидим все в отчетах, а у может уже государственный язык сменился? Вот и сенатор задержанные по-русски не говорит....»

«Можно только порадоваться, что у нас такая прогрессивная система в ФНС. Грустно другое, что ее никак не наладят. Это как валенком по ядерному пульту фигачить»

Однако ФНС по прежнему хранит молчание и не дает никаких объяснений по поводу массового сбоя в своих программах. Более того, глава налоговой службы Михаил Мишустин продолжает нахваливать системы обработки данных.