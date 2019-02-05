Как в 6-НДФЛ отражать выплаты по договорам ГПХ и зарплату за последний месяц квартала

Датой фактического получения дохода в виде вознаграждения за оказание услуг по договору ГПХ считается день выплаты дохода.

В случае если акт сдачи-приемки работ (услуг) по договору ГПХ подписан в сентябре 2018 года, а вознаграждение физлицу выплачено в октябре 2018 года, операция отражается в разделах 1 и 2 расчета 6-НДФЛ за 2018 год.

Об этом сообщает УФНС по г. Москве в письме № 20-15/003917@ от 16.01.2019.

Что касается сентябрьской зарплаты, выплаченной в октябре, то она включается в раздел 1 формы 6-НДФЛ за 9 месяцев 2018 года, а в разделе 2 эти выплаты не отражаются. Они подлежат отражению в разделе 2 формы 6-НДФЛ за 2018 год.