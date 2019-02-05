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Адвокат платит фиксированные страховые взносы, даже если он военный пенсионер

В случае если адвокат является военным пенсионером, то он имеет право на одновременное получение военной пенсии за выслугу лет и страховой «гражданской» пенсии по старости.

Об этом напоминает Минфин в письме № 03-15-03/3048 от 22.01.2019.

Адвокаты признаются отдельной категорией плательщиков страховых взносов и самостоятельно производят исчисление сумм страховых взносов исходя из своего дохода от профессиональной деятельности.

Положениями главы 34 НК не предусмотрено освобождение плательщиков страховых взносов - адвокатов, являющихся пенсионерами, в том числе военными пенсионерами, от уплаты за себя страховых взносов, за исключением периодов, в частности, ухода за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет и т.д., указанных в пунктах 1, 3, 6 - 8 части 1 статьи 12 Федерального закона № 400-ФЗ, а также за периоды, в которых приостановлен статус адвоката и в течение которых ими не осуществлялась соответствующая деятельность.

Размер страховой пенсии по старости напрямую зависит от суммы уплаченных страховых взносов, а в случае если гражданин является работающим пенсионером, то он имеет право на перерасчет размера получаемой страховой пенсии по старости, уточнил Минфин.

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