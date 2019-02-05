Как супругам получить социальный вычет по НДФЛ за свое обучение

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 219 НК при определении размера налоговой базы по НДФЛ налогоплательщик имеет право на получение социального налогового вычета в сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом периоде за свое обучение.

Имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью, если договором между ними не установлен иной режим этого имущества.

В этой связи супруг, который обучается в организации, осуществляющей образовательную деятельность, вправе претендовать на получение социального налогового вычета независимо от того, кем из супругов вносились денежные средства и на кого из супругов оформлены документы, подтверждающие фактические расходы. Соответственно, супругу, который не обучается в организации, осуществляющей образовательную деятельность, социальный налоговый вычет не предоставляется.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-04-05/270 от 10.01.2019.