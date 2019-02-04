Внесены изменения в ПБУ по учету госпомощи

Минфин приказом от 04.12.2018 № 248 внес изменения в ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи».

Из сферы действия этого ПБУ исключены организации государственного сектора. Кроме того, положение не будет примененяться в отношении экономической выгоды, связанной с участием РФ, субъектов РФ и муниципальных образований в уставных фондах государственных и муниципальных унитарных предприятий.

Расширен перечень информации, подлежащей раскрытию в бухгалтерской отчетности организации.

В бухгалтерском балансе с учетом существенности надо будет отражать по отдельным статьям:

остаток средств целевого финансирования в части предоставленных организации бюджетных средств;

дебиторская задолженность в части бюджетных средств, принятых к бухгалтерскому учету в соответствии с пунктом 7 настоящего Положения;

кредиторская задолженность по возврату бюджетных средств, признанного в соответствии с пунктом 14 настоящего Положения;

доходы будущих периодов, признанные в соответствии с абзацем 3 пункта 9 настоящего Положения в связи с государственной помощью на финансирование текущих расходов, в составе краткосрочных обязательств.

Уточнены процедуры формирования информации о предоставленной государственной помощи и порядка учета бюджетных средств.