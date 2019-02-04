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Бухгалтеры готовят открытое письмо главе ФНС Михаилу Мишустину

Отправленная отчетность зависла, налоговая задолженность возникает абсолютно из ниоткуда, данные в Личных кабинетах налогоплательщиков не соответствуют действительности. «Что за бардак творится в ФНС?», - вопрошают бухгалтеры.

Участники нашей группы на Фейсбуке обсуждают проект открытого письма, адресованного главе ФНС Михаилу Мишустину от имени бухгалтерского сообщества.

С текстом письма можно ознакомиться здесь.

Обсуждение этого вопроса происходит здесь.

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