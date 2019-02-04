Бухгалтеры готовят открытое письмо главе ФНС Михаилу Мишустину

Lizard Интересно, какой час Х наступил в налоговой в январе 2019, чтобы рассылать требования по камераль... Хау ду ю ду: из ФНС посыпались требования на английском языке

Alex_Sokolov Кстати вот у меня стоит онлайн касса мтс, а у товарища другая и у него вечные проблемы с алкоголь... Введение онлайн-касс вынудит мелкий бизнес уйти в тень. Так уже было с ЕГАИС

Afrikan эксперты даже теоретически не верят в изменение ставки в сторону уменьшения. Образец допсоглашения по изменению ставки НДС

MIG700 Вы что серьезно думаете что в налоговой есть человек который отправляет эти требования?!!!!Наступ... Хау ду ю ду: из ФНС посыпались требования на английском языке

nagdd и экономика России накроется,все иностранные запчасти,материалы,товары невозможно будет оплатить В Госдуме допускают отключение России от Интернета

alisa28r Это все вышенаписанное прокатило бы в 90-х. Сейчас уже смешно. У каждого зубастого бизнесмена по ... Получите штраф в 700 тысяч: годовая отчетность и собрание участников ООО

Женская логика А что, документы, отправленные по ТКС в налоговой вообще никто не читает? Просто так ставят свою ... Хау ду ю ду: из ФНС посыпались требования на английском языке

llenson А может, властям просто не понравилась "партия налогоплательщиков"? Власти только санкционированн... Налогового оптимизатора Сивкова арестовали за мошенничество

Nаdine Просто печатаю быстро :) поэтому не трудно пояснить свою точку зрения развёрнуто. В соседнем обз... Банк «Модульбанк». Популярные банки для ИП

Катерина_Снигирева и у меня не очень хорошие примеры работы с данным банком \ ---модуль- один из ... Банк «Модульбанк». Популярные банки для ИП

twain2 Не люблю контур - недавно сдавали нулевки - слишком много кнопков - в СБИС захел, нажал "сохра... «СБИС» vs «Контур»: бухгалтеры рассказали, что лучше

Над.К Вы пытаетесь большим количеством текста доказать, что Модульбанк хороший? Боюсь, что те ИП, котор... Банк «Модульбанк». Популярные банки для ИП

Nаdine Но главное, конечно, то, о чём я писала постом выше. Банки не любят ИП, которые практически все д... Банк «Модульбанк». Популярные банки для ИП

Nаdine Не пример, а АНТИпример :) Да, заработала она очень немало, но думала, что теперь так будет всег... Банк «Модульбанк». Популярные банки для ИП

Ольга Андриевская Если шаблон считывается, то учиться и учиться еще новой профессии Банк «Модульбанк». Популярные банки для ИП

Ольга Андриевская Ваше право, конечно, водить платежи в бюджет, как угодно. Но схема, кроме, неудобств ничего больш... Банк «Модульбанк». Популярные банки для ИП

Ali Т.е. писатели закона не консультировались у специалистов и не знали об этом? Они решили - главное... Чиновники продолжают пользоваться иностранным ПО

Над.К Ну если человек дурак, то зачем его приводить как пример? )) И при такой сумме налогов за год она... Банк «Модульбанк». Популярные банки для ИП

Старый ворчун Чтобы с нуля разработать какой-то Ворд нужно очень много человеко-часов Не нужно его с нуля ... Чиновники продолжают пользоваться иностранным ПО

room111 Дело даже не в посадках. Чтобы с нуля разработать какой-то Ворд нужно очень много человеко-часов ... Чиновники продолжают пользоваться иностранным ПО

Старый ворчун Альтернативы же в РФ просто нет.А почему её до сих пор нет? И раз нет, то "где посадки?"см. 1. ... Чиновники продолжают пользоваться иностранным ПО

Айбелив Айкенфлаев Ну с другой стороны и плюсы есть, мы кость кидаем банку авансом около года уже и нас не трогают Бизнесу нужен сотрудник по связям с налоговой инспекции? Чтооооо?

Nаdine А насчёт "рекламного шаблона" - спасибо за комплимент))))) Когда мне окончательно осточертеет бу... Банк «Модульбанк». Популярные банки для ИП