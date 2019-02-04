Бухгалтеры готовят открытое письмо главе ФНС Михаилу Мишустину

Интересно, какой час Х наступил в налоговой в январе 2019, чтобы рассылать требования по камераль...
Кстати вот у меня стоит онлайн касса мтс, а у товарища другая и у него вечные проблемы с алкоголь...
эксперты даже теоретически не верят в изменение ставки в сторону уменьшения.
А потом инспектору на телефоне лавиной идут звонки от ехидных налогоплательщиков ?
Вы что серьезно думаете что в налоговой есть человек который отправляет эти требования?!!!!Наступ...
А кто регламентировал язык? Язык на котором пишут гос. органы регламентирован статьей 68 Конститу...
и экономика России накроется,все иностранные запчасти,материалы,товары невозможно будет оплатить
Причем в переводе от Гугла:))
Хорошая работка. Тут когда отправляешь ответ, несколько раз перечитываешь; прежде чем послать отч...
Это все вышенаписанное прокатило бы в 90-х. Сейчас уже смешно. У каждого зубастого бизнесмена по ...
то, что автоматом выставляется - вряд ли читают. ТЕм более, 100% уверена, что расчет "на дурака"....
т.е. Стоматология (коммерческое предприятие) имеющее мед. лицензию больше не имеет права на пониж...
А что, документы, отправленные по ТКС в налоговой вообще никто не читает? Просто так ставят свою ...
т.е. Стоматология (коммерческое предприятие) имеющее мед. лицензию больше не имеет права на пониж...
но КНДР - это Северная КореяБлин, точно. Благодарю )
А может, властям просто не понравилась "партия налогоплательщиков"? Власти только санкционированн...
Просто печатаю быстро :) поэтому не трудно пояснить свою точку зрения развёрнуто. В соседнем обз...
Для бомжиков это просто рай - наоткрывал на себя кучу фирмочек за вознаграждение, гульнул хорошо ...
и у меня не очень хорошие примеры работы с данным банком \ ---модуль- один из ...
Не люблю контур - недавно сдавали нулевки - слишком много кнопков - в СБИС захел, нажал "сохра...
Репетиция Чебурнета уже в московском метро начата.
Вы пытаетесь большим количеством текста доказать, что Модульбанк хороший? Боюсь, что те ИП, котор...
Но главное, конечно, то, о чём я писала постом выше. Банки не любят ИП, которые практически все д...
Не пример, а АНТИпример :) Да, заработала она очень немало, но думала, что теперь так будет всег...
Пока у рих перманентно что-то глючит или отваливается
Если шаблон считывается, то учиться и учиться еще новой профессии
Ваше право, конечно, водить платежи в бюджет, как угодно. Но схема, кроме, неудобств ничего больш...
Т.е. писатели закона не консультировались у специалистов и не знали об этом? Они решили - главное...
Ну если человек дурак, то зачем его приводить как пример? )) И при такой сумме налогов за год она...
Чтобы с нуля разработать какой-то Ворд нужно очень много человеко-часов Не нужно его с нуля ...
Дело даже не в посадках. Чтобы с нуля разработать какой-то Ворд нужно очень много человеко-часов ...
Альтернативы же в РФ просто нет.А почему её до сих пор нет? И раз нет, то "где посадки?"см. 1. ...
Ну с другой стороны и плюсы есть, мы кость кидаем банку авансом около года уже и нас не трогают
А насчёт "рекламного шаблона" - спасибо за комплимент))))) Когда мне окончательно осточертеет бу...
А чего это они переплачивают? :) Ни рубля не переплачивают, впрочем нет, вру, несколько рублей - ...