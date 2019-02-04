Куда теперь платить налоги

Напоминаем бухгалтерам, что с сегодняшнего дня в 26 регионах страны меняются казначейские счета для уплаты налогов. Список их приведен в письме ФНС РФ № КЧ-4-8/25936@ от 28.12.2018 г.
Федеральное казначейство обещает переходный период с 04.02.2019 по 29.04.2019, во время которого будут функционировать два банковских счета, старый и новый. С 30 апреля платить налоги и взносы надо будет только на новый счет.
N п/п
Наименование УФК
20-ти значный номер банковского счета, подлежащего закрытию
20-ти значный номер открываемого нового банковского счета
1
УФК по Республике Адыгея
40101810100000010003
40101810803490010004
2
УФК по Республике Калмыкия
40101810300000010003
40101810303490010005
3
УФК по Карачаево-Черкесской республике
40101810900000010001
40101810803490010006
4
УФК по Республике Марий Эл
40101810100000010001
40101810922020016001
5
УФК по Республике Мордовия
40101810900000010002
40101810022020017002
6
УФК по Республике Тыва
40101810900000010001
40101810050049510001
7
УФК по Удмуртской Республике
40101810200000010001
40101810922020019001
8
УФК по Республике Хакасия
40101810200000010001
40101810150045510001
9
УФК по Алтайскому краю
40101810100000010001
40101810350041010001
10
УФК по Забайкальскому краю
40101810200000010001
40101810750042010001
11
УФК по Камчатскому краю
40101810100000010001
40101810905070010003
12
УФК по Иркутской области
40101810900000010001
40101810250048010001
13
УФК по Кировской области
40101810900000010001
40101810222020011001
14
УФК по Курганской области
40101810000000010002
40101810065770110002
15
УФК по Курской области
40101810600000010001
40101810445250010003
16
УФК по Магаданской области
40101810300000010001
40101810505070010001
17
УФК по Мурманской области
40101810000000010005
40101810040300017001
18
УФК по Новгородской области
40101810900000010001
40101810440300018001
19
УФК по Орловской области
40101810100000010001
40101810845250010006
20
УФК по Пензенской области
40101810300000010001
40101810222020013001
21
УФК по Ростовской области
40101810400000010002
40101810303490010007
22
УФК по Самарской области
40101810200000010001
40101810822020012001
23
УФК по Смоленской области
40101810200000010001
40101810545250000005
24
УФК по Тюменской области
40101810300000010005
40101810965770510005
25
УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
40101810900000010001
40101810565770510001
26
УФК по Ямало-Ненецкому автономному округу
40101810500000010001
40101810465770510002