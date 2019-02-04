Куда теперь платить налоги

Напоминаем бухгалтерам, что с сегодняшнего дня в 26 регионах страны меняются казначейские счета для уплаты налогов. Список их приведен в письме ФНС РФ № КЧ-4-8/25936@ от 28.12.2018 г.

Федеральное казначейство обещает переходный период с 04.02.2019 по 29.04.2019, во время которого будут функционировать два банковских счета, старый и новый. С 30 апреля платить налоги и взносы надо будет только на новый счет.