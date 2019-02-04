Клерк.Ру

ФНС отразила НДФЛ по статусу 09 вместо 02

В этом году налоговики осуществляют плановый переход на АИС3: региональные базы заменяются на федеральные.

В процессе смены программного обеспечения происходят различные странности. Так, по некоторой информации, весь НДФЛ, уплаченный индивидуальными предпринимателями за наемных работников платежками со статусом 02, в новой программе отражен по статусу 09.

Какими будут последствия такого переноса – пока неизвестно.

Об этой проблеме, в частности, рассказал читатель нашего форума.

Как с Нового года вышли вообще работать не возможно((( На совещании сказали, что у ИП с наймом, весь НДФЛ на 09 статус ушел. Боюсь начнем 6-НДФЛ сдавать, полетят новые письма счастья. Сказали разбираться сейчас и самим, а как если базы висят не одной справки не дождаться.

- Сельский бух

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