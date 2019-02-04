Банки повышают ставки по ипотечным кредитам

Крупные ипотечные банки в конце января пустились вдогонку за лидерами рынка — Сбербанком и ВТБ (на их долю приходится 74% выдачи ипотеки, по данным «Русипотеки»), которые в начале 2019 г. повысили ставки жилищных кредитов на 0,6-1 процентный пункт.

За последние две недели еще пять банков из десятки лидеров по выдаче ипотеки в 2018 г. приняли решение повысить ставки, пишут «Ведомости». Это «Абсолют банк», «ФК Открытие», «Возрождение», «Дельтакредит» и Дом.РФ. В ближайшие дни ставки ипотеки планирует повысить Газпромбанк.

Однако есть случаи и снижения ставок. Так, Райффайзенбанк для ипотеки на сумму 7 млн руб. и более снизил ставку до 9,99% годовых.

Причинами повышения ипотечных ставок являются рост ключевой ставки ЦБ и новые нормы резервирования. Для выданной с 1 января ипотеки с первоначальным взносом менее 20% применяется повышенный коэффициент риска – 200% вместо 150%. Из-за этого теперь ипотека с небольшим первоначальным взносом требуют больше капитала, а банки стараются компенсировать это повышенной стоимостью кредитов.