Как будут повышать эффективность бюджетных расходов

Распоряжением Правительства № 117-р от 31.01.2019 утверждена Концепция повышения эффективности бюджетных расходов в 2019–2024 годах.

Концепция содержит 12 разделов. Предусматриваются действия по обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетов бюджетной системы РФ; внедрению в систему управления государственными финансами обзоров бюджетных расходов как основы повышения их эффективности; совершенствованию системы госпрограмм и внедрению принципов проектного управления; улучшению системы управления налоговыми расходами; внедрению эффективных процедур планирования и современных технологий исполнения бюджета; совершенствованию системы закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд; повышению эффективности и качества оказания госуслуг в социальной сфере; развитию межбюджетных отношений; совершенствованию форм и методов госуправления; совершенствованию механизмов управления федеральным имуществом.

В качестве одного из инструментов повышения эффективности бюджетных расходов планируется внедрение в систему управления государственными финансами обзоров бюджетных расходов. При этом под обзорами бюджетных расходов понимается систематический анализ базовых расходов бюджета, направленный на определение и сравнение различных вариантов экономии бюджетных средств, выбор и реализацию наиболее приемлемого из них.

Планируемые Концепцией действия будут осуществляться при составлении и исполнении федерального бюджета, государственных программ.