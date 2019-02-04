Россияне не хотят покидать свою Родину

17% россиян в ходе опроса, проведенного «Левада-центром», заявили о своем желании эмигрировать.

Количество тех, кто «определенно не хотел бы переезжать за границу», увеличилось за год с 56% до 61% и достигло максимума за последние семь лет

Молодые респонденты в возрасте от 18 до 24 лет чаще заявляли о своем желании уехать за границу на постоянное место жительства. Они также чаще демонстрировали позитивное восприятие эмигрантов.

Самое сильное негативное отношение к эмигрировавшим – среди респондентов в возрасте от 55 лет и старше.

Как показали результаты исследования, жители Москвы чаще задумывались об эмиграции, в отличии от жителей села и провинции: 21% и 11% соответственно. Среди москвичей выше доля родственников и знакомых, имеющих опыт переезда за границу.