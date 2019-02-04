Штрафы за обман потребителей могут увеличить в 10 раз

Члены Совета Федерации разработали законопроект, который в десять раз увеличивает штрафы за обмен потребителей.

Действующее законодательство устанавливает обязанность продавца предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товаре, работе или услуге. Однако зачастую этой обязанностью просто пренебрегают.

Сейчас за подобное правонарушение гражданам грозят штрафы до 2 тысяч рублей, должностным лицам — 3-4 тысячи рублей, а юрлицам - 30-40 тысяч рублей. Эти суммы были установлены в 2007 году и с тех пор не корректировались.

По задумке авторов проекта, граждане должны будут платить 10 - 20 тысяч рублей, должностные лица — 30 - 40 тысяч рублей, а юрлица - 300- 400 тысяч рублей, пишет «Парламентская газета».