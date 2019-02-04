ЦБ и Минфин нашли компромисс по реформе аудита

После двух лет дискуссий два ведомства, ЦБ и Минфин смогли наконец прийти к компромиссу по реформе аудита: вскоре появятся три реестра аудиторов, два из которых будет вести Минфин, а еще один, для общественно значимых финорганизаций,— ЦБ.

Зато саморегулируемая организация на рынке останется одна, и ее руководство будет согласовывать Минфин, пишет «КоммерсантЪ». ЦБ сможет проверять только аудиторов финансового рынка при наличии признаков нарушений.

Идея передачи полномочий по надзору и регулированию аудита от Минфина к ЦБ обсуждается с 2016 года. В мае 2017 года ЦБ подготовил проект, за лето согласовал его с Минфином, документ был внесен в Госдуму и принят в первом чтении. Однако после этого Минфин подготовил уже свой вариант реформы и 26 ноября представил ЦБ. На сведение позиций сторонам потребовалось больше года, только 24 января появилась новая версия законопроекта Минфина, одобренная ЦБ.

Бурные дебаты о численности сотрудников-аудиторов в профильных компаниях завершились компромиссом. У проверяющих ОЗО финрынка будет семь аудиторов по основному месту работы (с 2023 года —12), у аудиторов других ОЗО — три по основному месту работы (с 2023 года — пять). В остальных аудиторских организациях должно быть не менее трех аудиторов по основному месту работы.

Аудиторы отмечают, что регуляторы приняли совершенно не тот документ, который обсуждался с ними, однако рады хоть какой-то определенности.