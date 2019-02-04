Внеплановые проверки будут внезапными и результативными

Вице-премьер, глава аппарата правительства Константин Чуйченко рассказал «Коммерсанту» о том, как правительство намерено продолжить в ближайшее время реформу контрольно-надзорной деятельности в России.

Речь шла о так называемой «регуляторной гильотине».

Цель проведения реформы - закрепление новых формы работы органов по контролю и надзору, которые позволят, с одной стороны, эффективно решать задачи, а с другой стороны, не вмешиваться в деятельность проверяемого.

К таковым формам вице-премьер отнес мониторинг и контрольную закупку или тайного покупателя. Т.е. представители контрольно-надзорного органа приходят, смотрят, покупают, потом проверяют, проводят анализы, если в этом есть необходимость. И только если есть нарушения, тогда проверяющий запрашивает у прокурора разрешение на внеплановую проверку. Сейчас же только половина таких проверок результативна.

Кроме того, будет решен и вопрос внезапности. На сегодняшний день проверяющие должны предупреждать, что будет проверка. А это дает проверяемому возможность подготовиться и скрыть нарушения.

Будут использоваться и технологии постоянного наблюдения и удаленного доступа. В качестве примера был приведен Находкинский порт и нарушения по уровню пыли. Проверяющие приехали — пушки по пылеподавлению работают. Проверяющие уехали — пушки перестали работать. И только постоянный мониторинг в таком случае поможет ликвидировать нарушения.