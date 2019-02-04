Разработан новый фирменный стиль Центробанка

Российское брендинговое агентство :OTVETDESIGN разработало обновленный логотип и фирменный стиль Банка России, сделав его более выверенным, выразительным и законченным.

Новый фирменный стиль уже представлен на сайте агентства и передан к внедрению Центральным банком России.

Благодаря вновь разработанной дизайн-системе, многочисленные подразделения Центрального банка получили в свое распоряжение универсальный инструмент, позволяющий интуитивно ориентироваться в новой визуальной среде и оперативно создавать новые и узнаваемые носители фирменного стиля, отметили в Агентстве.

«Перед нашей командой стояли задачи не только разработать новый выразительный язык, доносящий стратегически значимые смыслы, актуализировать визуальный облик Центрального банка РФ в соответствии с мировыми тенденциями в современном брендинге, но и сформулировать единый и цельный дизайн-код, который бы нашел свое отражение в гайд-лайнах, интуитивно-понятных для специалистов различных компетенций и областей. Мы опирались на масштабность деятельности Регулятора и его визионерскую миссию. Одним из ключевых образов стала визуальная метафора – горизонт. Символ обширных возможностей и движения вперед стал ключевой константой визуального ансамбля новой дизайн-системы», -прокомментировал управляющий партнер :OTVETDESIGN Владимир Федосеев.