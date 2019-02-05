Зарплату надо выплачивать 2 раза в месяц

Заработная плата выплачивается в даты, установленные правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым договором, не реже чем каждые полмесяца и не позднее 15 дней со дня окончания периода, за который она начислена.

Работодатель должен выплачивать заработную плату не реже чем каждые полмесяца. При этом конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым договором не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена.

Таким образом, дата выплаты заработной платы за первую половину месяца должна быть точно определена числом с 16-го по 30-е (31-е) текущего периода, за вторую половину - с 1 по 15 число следующего месяца.

При этом необходимо также соблюдать периодичность выплаты - не реже чем каждые полмесяца. Например, в трудовом договоре можно указать «срок выплаты заработной платы за первую половину месяца - 21 число текущего месяца, срок выплаты заработной платы за вторую половину месяца - 7 число следующего месяца».

Установить срок выплаты периодом, в течение которого может быть произведена выплата зарплаты, неправомерно.

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня.

Такие разъяснения дает ГИТ Карачаево-Черкесской Республики.