Уточняется список лиц, имеющих право на выплаты из ФСС после гибели работника

Минтруд опубликовал текст поправок в Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

Как сообщалось ранее, суть поправок – расширение круга лиц, имеющих право на получение страховых выплат в случае смерти застрахованного на производстве.

Вносимые законопроектом изменения определяют, что наравне с несовершеннолетними детьми погибшего застрахованного право на единовременную страховую выплату имеют супруг (супруга) погибшего. Также право на получение единовременной страховой выплаты устанавливается родителям погибшего. Введение данного положения позволит улучшить социальную защиту родителей, потерявших сына (дочь) в результате несчастного случая на производстве.

Законопроект предусматривает разделение правового регулирования по субъектному составу лиц, имеющих право на получение единовременной страховой выплаты в связи со смертью застрахованного и ежемесячной страховой выплаты по аналогичному основанию. При этом вносимые изменения уточняют категории данных лиц и основания для отнесения их к лицам, имеющим право на получение того или иного вида страховой выплаты в случае смерти застрахованного.