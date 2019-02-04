Конституционный суд запретил взыскание алиментов с компенсации за использования личного имущества

Конституционный суд признал не соответствующим Конституции взимание алиментов с компенсации за использование личного имущества работника. Постановление № 7-П от 1 февраля 2019 года опубликовано на сайте суда.

В суд обратился работник технического сервиса, ему выплачивали компенсацию за использование личного автотранспорта. Организация при выплате этой компенсации удерживала алименты в пользу несовершеннолетних детей заявителя. Гражданин пытался оспорить такие удержания в суде, но безрезультатно.

Конституционный суд по итогам рассмотрения его жалобы решил: такие компенсационные выплаты нельзя считать доходом, из которого можно взыскать алименты, поскольку получатель реального дохода не имеет.

Деньги, полученные работником для возмещения понесенных им расходов, используются на поддержание личного имущества работника в состоянии, которое обеспечивает возможность его эффективного использования, указал суд.

«Данные выплаты не зависят от количества и качества труда, не несут работнику экономической выгоды вне зависимости от характеристик используемого имущества, и их расходование работником по своему усмотрению не предполагается», — указано в постановлении КС.

Исходя из этого КС признал неконституционным пункт утвержденного правительством «Перечня видов заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей». Правительству надлежит внести в перечень необходимые изменения, а дело заявителя подлежит пересмотру.