Росстат пересмотрел показатели и нашел в России рекордный рост ВВП

ВВП в 2018 году вырос на 2,3%, пишет РБК. Об этом говорится в сообщении Росстата. Это наиболее быстрый темп роста с 2012 года: тогда экономика выросла на 3,7%, однако затем начала замедляться.

В 2015 году Россия столкнулась с рецессией — ВВП упал на 2,5%. Но в 2016–2017 годах​ экономика вернулась к росту, хотя ранее Росстат и 2016-й считал годом падения экономики. В номинальном выражении объем ВВП в 2018 году достиг 103,6 трлн руб., впервые превысив 100 трлн руб.

Среди крупнейших отраслей наиболее высокий рост показали добыча полезных ископаемых (+3,8%), строительство (+4,7%), финансовая и страховая деятельность (+6,3%), деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (+6,1%).

Таким образом, в 2018 году экономика России выросла быстрее всех ожиданий. Минэкономразвития прогнозировало рост на 1,8%, однако в конце января Росстат резко пересмотрел динамику строительства в течение прошлого года: за 11 месяцев оно выросло на 5,7% (по сравнению с тем же периодом прошлого года) вместо ранее опубликованных 0,5%, а по итогам всего года — на 5,2%, что стало рекордом за 10 лет. Это привело и к улучшению оценки роста ВВП в целом — Минэкономразвития сообщило, что в 2018 году он составил 2%.