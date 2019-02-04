Бывшего главу банка «Открытие» объявили в розыск

Кошки Рyлят я ищу альтернативу этой компании, еще раз альтернативу компании!!! не программе!! компании!!Не до... Пытаясь облегчить жизнь бухгалтерам, 1С перестаралась

свс420 массовые нарушения трудового законодательства,...это не самая большая проблема и происходит она п... Самозанятые наносят ответный удар

Старый ворчун не ограничила, .... и убрать их было возможно В том-то и дело, что ограничила. Читаем официа... Пытаясь облегчить жизнь бухгалтерам, 1С перестаралась

Над.К Четко и по существу??? Чаще всего письма пересылаются в то самое ведомство, на которое жалуются и... Бухгалтеры готовят открытое письмо главе ФНС Михаилу Мишустину

Над.К Какое отношение правила применения ЭЦП имеют к проблемам ФНС? Не Мишустин их устанавливает Бухгалтеры готовят открытое письмо главе ФНС Михаилу Мишустину

sagittarius Ставку такого налога можно осуждать... Чем выше ставка, тем меньше посредников сможет влезть в то... Бухгалтеры готовят открытое письмо главе ФНС Михаилу Мишустину

sagittarius Так это смотря перед кем задачу ставить... Способен ли Мишустин навести порядок у себя сам? Сомне... Бухгалтеры готовят открытое письмо главе ФНС Михаилу Мишустину

SBIS_MO (немного отвлекусь) Помянутый всуе Сивков как то сказал - хватит мудрить с налогообложением, НДС... Бухгалтеры готовят открытое письмо главе ФНС Михаилу Мишустину

Olgabsh я знаю два языка программирования, в том числе и 1СИ кроме Ильфа и Птрова прочитала много книг, в... Пытаясь облегчить жизнь бухгалтерам, 1С перестаралась

SBIS_MO Не так давно оставляли открытое письмо на сайте Президента.Читают, отвечают письменно, смысл "рас... Бухгалтеры готовят открытое письмо главе ФНС Михаилу Мишустину

Анна Козловская Не вижу Весту, а между тем там, на мой взгляд, самые удачные тарифы для небольших компаний. Сама ... Сравнение тарифов банков на расчетно-кассовое обслуживание для ИП и ООО

sagittarius Не состою в группе ВК, где проводится обсуждение, а сказать есть что. Считаю, что не надо писать ... Бухгалтеры готовят открытое письмо главе ФНС Михаилу Мишустину

Старый ворчун Нет у тебя никаких личных денег. Всё в стране принадлежит фараону. Тебе разрешаются кружка, ложка... Как правильно заполнить платёжное поручение. На правах лайфхака

Nicolja2007 Вопросов задать, конечно, можно много. Да кто к ним прислушается? Ведь столько вопросов по разным... Бухгалтеры готовят открытое письмо главе ФНС Михаилу Мишустину

Над.К Через ИП идет значительная часть обналички. Увы, это правда. Но в борьбе с обналичкой банки перег... Как правильно заполнить платёжное поручение. На правах лайфхака

SBIS_MO вот еще пункт. СОУТ - еще один отъем денег у малого бизнеса. Его надо проводить только на градооб... Бухгалтеры готовят открытое письмо главе ФНС Михаилу Мишустину

SBIS_MO Хотелось бы еще про ЭЦП добавить в это письмо.Предложение сделать единую ЭЦП для отчетности и тор... Бухгалтеры готовят открытое письмо главе ФНС Михаилу Мишустину

Натали Б Не поняла: если у меня все работают дистанционно, не проводится СОУТ, то у меня не будут ничего с... Новое для кадровика в 2019 году

Натали Б Я не понимаю, почему ИП не может перевести свои личные деньги в полном объёме в день зачисления и... Как правильно заполнить платёжное поручение. На правах лайфхака

Halanghulo Это конечно хорошо, но как донести «потребителю необходимую и достоверную информацию» о продаваем... Штрафы за обман потребителей могут увеличить в 10 раз

Nicolja2007 И копию Президенту РФ, а то он верит "громким победам налоговиков". Бухгалтеры готовят открытое письмо главе ФНС Михаилу Мишустину

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