Бывшего главу банка «Открытие» объявили в розыск

я ищу альтернативу этой компании, еще раз альтернативу компании!!! не программе!! компании!!Не до...
оформлена по его паспорту с вклеенной туда фотографией другого человекаИ чем фото фиксация поможет?
массовые нарушения трудового законодательства,...это не самая большая проблема и происходит она п...
Сделали предпросмотр тем в всплывающем окне. Как в старом форуме.
не ограничила, .... и убрать их было возможно В том-то и дело, что ограничила. Читаем официа...
Четко и по существу??? Чаще всего письма пересылаются в то самое ведомство, на которое жалуются и...
Какое отношение СОУТ имеет к ФНС?
Какое отношение правила применения ЭЦП имеют к проблемам ФНС? Не Мишустин их устанавливает
Ставку такого налога можно осуждать... Чем выше ставка, тем меньше посредников сможет влезть в то...
Так это смотря перед кем задачу ставить... Способен ли Мишустин навести порядок у себя сам? Сомне...
(немного отвлекусь) Помянутый всуе Сивков как то сказал - хватит мудрить с налогообложением, НДС...
я знаю два языка программирования, в том числе и 1СИ кроме Ильфа и Птрова прочитала много книг, в...
Не так давно оставляли открытое письмо на сайте Президента.Читают, отвечают письменно, смысл "рас...
Не мешайте людям получать опыт
Если 50 сотрудников, то выгоднее зарплатный проект, как мне кажется, в описанных условиях
Не вижу Весту, а между тем там, на мой взгляд, самые удачные тарифы для небольших компаний. Сама ...
Не состою в группе ВК, где проводится обсуждение, а сказать есть что. Считаю, что не надо писать ...
Нет у тебя никаких личных денег. Всё в стране принадлежит фараону. Тебе разрешаются кружка, ложка...
Вопросов задать, конечно, можно много. Да кто к ним прислушается? Ведь столько вопросов по разным...
да, непонятно для чего при проведении СОУТ спрашивают СНИЛСы работников??????
Найдись, пожалуйста, клевый человек )
Что подействует на ФНС?Массовые иски на деньги. По примеру METRO.Деньги будет возвращать Мин...
Через ИП идет значительная часть обналички. Увы, это правда. Но в борьбе с обналичкой банки перег...
Перед опубликованием статьи, не мешало бы её перечитать. Первое предложение: "штрафы за обмЕн пот...
вот еще пункт. СОУТ - еще один отъем денег у малого бизнеса. Его надо проводить только на градооб...
Хотелось бы еще про ЭЦП добавить в это письмо.Предложение сделать единую ЭЦП для отчетности и тор...
Не поняла: если у меня все работают дистанционно, не проводится СОУТ, то у меня не будут ничего с...
Налицо новая схема с НДС, не без участия НО.Неспроста операторы фотофиксацию при получении ЭЦП вв...
Я не понимаю, почему ИП не может перевести свои личные деньги в полном объёме в день зачисления и...
у меня схожая ситуация на текущий момент. ЭЦП по поддельным документам выдали в ТЕНЗОР, поделит...
Это конечно хорошо, но как донести «потребителю необходимую и достоверную информацию» о продаваем...
https://www.klerk.ru/buh/news/481393/#comment__728487 что-то подсказывает, что именно так и будет...
И копию Президенту РФ, а то он верит "громким победам налоговиков".
я по одному такому региону по старым реквизитам уплатили. Надеюсь, дойдет. По новым еще как-то бо...
Огромное Вам спасибо! Работает)
ну я бы так не утрировала, не ограничила, а неправильно запрограммировала учет помощника по НДС. ...