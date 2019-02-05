Ведомственные нормативные акты о новых сборах для бизнеса запретят

Ведомства, в том числе региональные, не смогут вводить новые неналоговые платежи для бизнеса. Устанавливать их можно будет только законами или правительственными актами. С такой инициативой выступил Минфин.

Ключевая цель этого — обеспечить прозрачные и предсказуемые условия ведения бизнеса и не допустить скрытого роста нагрузки на предпринимателей, — цитируют «Известия» слова представителя Минфина Елены Лебединской.

Закрепление неналоговых платежей на стратегическом уровне — законов и актов правительства — должно будет повысить их прозрачность и прогнозируемость.

Напомним, часть неналоговых платежей сейчас и так устанавливается на уровне законов, например курортный или экологический сборы. В то же время плата за разного рода обязательные госэкспертизы, аудит, испытания, услуги госконтроля может устанавливаться ведомствами или госучреждениями самостоятельно.