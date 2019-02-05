Стоимость проезда в метро будет зависеть от дальности поездки

ГУП «Московский метрополитен» заказало разработку новой системы оплаты — по зонам.
Для этой цели заключен контракт с разработчиком программного обеспечения на сумму 670 млн. рублей.
При проектировании в новой билетной системе должна быть заложена поддержка функционала зональной тарификации, в том числе разработаны инструменты управления моделью пересадок и тарифов. Валидатор в вестибюле в том числе должен работать в режимах «контроль выхода для обеспечения зональной тарификации» и «валидация прохода зоны (без направления)». Кроме того, должна быть предусмотрена возможность валидации без необходимости оплаты для отслеживания пересечения зон, пишет РБК.
Поэтапное внедрение новой билетной системы начнется с 2020 года.