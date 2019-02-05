Стоимость проезда в метро будет зависеть от дальности поездки

РюмкаБезысходности А я буду буржуем-кровопийцей, который пьет кровь трудового населения и своими недоимками в 3 копе... Бухгалтеры готовят открытое письмо главе ФНС Михаилу Мишустину

Nаdine Гм... вчера в каких-то новостях мельком видела цифру в 42% желающих уехать((( Но вообще-то и нат... Россияне не хотят покидать свою Родину

garda Точно! Готова изобразить спивающегося бухгалтера, который и запил после того, как не принялась пя... Бухгалтеры готовят открытое письмо главе ФНС Михаилу Мишустину

Ирония )))Кто то уже походил по специалистам, знает что говорит))) От этого совесть не проснется и время... В Госдуме допускают отключение России от Интернета

Nаdine Однозначно против. Какой отпуск?! Я в последний раз в отпуске была в 2001м году! В каникулы, ко... Новогодние каникулы предлагают заменить отпуском

РюмкаБезысходности Но ведь у нас нет СМИ. Одни пропагандоны и соловьиный помет остался. Даже если каким-то чудом, по... Бухгалтеры готовят открытое письмо главе ФНС Михаилу Мишустину

scvo70 В ПУСТЬ ГОВОРЯТ и ПРЯМОЙ ЭФИР надо . на центральные каналы Бухгалтеры готовят открытое письмо главе ФНС Михаилу Мишустину

yng Категорически против. Выходные как раз совпадают со школьными каникулами, это редкая возможность ... Новогодние каникулы предлагают заменить отпуском

Olsama-3 Понятно, Надежда, что никакого, но наболело, поэтому и собираем все в одну кучу: и про Ваську пиш... Бухгалтеры готовят открытое письмо главе ФНС Михаилу Мишустину

ale96433132 Ну прям как дети, честное слово. Вот приедет барин, барин нас рассудит. Кому вы пишите письмо?! О... Бухгалтеры готовят открытое письмо главе ФНС Михаилу Мишустину

Berezka С радостью обменяю, так как для моей семьи в 5 человек путевки на НГ стоят нереально дорого. С ра... Новогодние каникулы предлагают заменить отпуском

Tan_D А можно нам сдать отчетность на месяц позже и принести извинения? ФНС приносит извинения за временные неудобства в принятии отчетности

Тишина Судя по тому, что вы пишите, сомнения не то что в ваших знаниях языков программирования, сомнения... Пытаясь облегчить жизнь бухгалтерам, 1С перестаралась

IriEro Не вижу разницы для себя - на новогодние праздники работаю и в отпуск уйти не удаётся. Новогодние каникулы предлагают заменить отпуском

id196089231 Проблемы нарастают, как снежный ком, а у нас есть письмо нельзя ни говорить и писать, что новая п... «Ночной бухгалтер». Бухгалтеры идут в наступление против ФНС из-за массового сбоя

РюмкаБезысходности Вообще, Родина это не просто территория где тебя угораздило родиться, а государство, которое что-... Россияне не хотят покидать свою Родину

id196089231 21 год стаж в налоговой, такого бардака и дебилизма со стороны ФНС И МНС не было никогда. «Ночной бухгалтер». Бухгалтеры идут в наступление против ФНС из-за массового сбоя

ЛенаВ попробуй еще состыкуй отпуска всей семьи, а тут хоть вместе побыть можно Новогодние каникулы предлагают заменить отпуском